UYUM iÇiN OKULDALAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyum eğitimlerinin yapılacağını bildirmesinin ardından Yozgat’ta uyum eğitimine başlanıldı.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yozgat’ta 6 bin 8 öğrenci okul öncesi eğitime ve 4 bin 805 öğrenci de ilkokul birinci sınıf uyum eğitimine katıldı. 3 gün devam edecek uyum eğitimiyle belirli saatlerde okula giden öğrencilerin okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışması sağlanıyor. Uyum eğitimi, öğrencilere okul binasının gezdirilmesiyle başlayarak, öğrencilere spor salonu, kantin, öğretmen odası gibi yerler gezdirilerek okula adapte olmaları sağlanıyor. Bazı veliler sınıflarda çocuklarıyla birlikte oturarak bazı velilerde dışarıda çocuklarını bekleyerek uyum eğitimine destek oluyor. Bazı veliler günün anısına okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Velilerden Burak Öngel, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Sağlıklı ve sıhhatli bir eğitim yılı dileyen Öngel, ‘’Çocuklar kadar biz de heyecanlıyız. Çocuklar şu an ortama bakıyorlar, kısa sürede okula adapte olacaklardır. Bütün çocuklar evlerde çok sıkıldı. Okul ortamına çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum’’ dedi.