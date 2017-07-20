ÜYODER’e yeni nefer!

Yozgatlı üniversiteli öğrencilerin desteklenmesi amacıyla 2008 yılında Hacı Ali Yılmaz tarafından kurulan, Kazım Emiroğlu Şimşek döneminde Türkiye’nin pek çok yerinde teşkilatlar oluşturan ÜYODER, yeniden aktif bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda adım atıyor. 2010 yılından itibaren ÜYODER bünyesinde önemli çalışmaların içerisinde yer alan Ömer Faruk Korkut, yeni dönemde derneğin başkanlık görevini yürütecek.

Aslen Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nden olan Ömer Faruk Korkut, başarılı eğitim geçmişinin yanı sıra ÜYODER ile birlikte Yozgat ismiyle kurulan derneklerde aktif rol aldı.

Üniversiteyi Anadolu ve İstanbul üniversitelerinin işletme fakültelerinden tamamlayan Korkut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK A.Ş. ve Halk Ekmek A.Ş’de mesleki çalışmalarını ifa ettikten sonra ticaret hayatına atıldı. 2008 yılından bu tarafa Yozgat derneklerinde aktif rol aldı. Yozgat Kültürünü Yaşatma Derneğinde gençlik kolları başkanlığı, Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapan Korkut, 2010 yılından itibaren ÜYODER’de fahri çalışmalarda bulunarak, yurt geneli faaliyetlerinde ve teşkilatlanmasında öncülük eden isimlerden bir tanesi oldu. ÜYODER’in İstanbul ve Yozgat şube temsilciliklerinin açılmasına katkı sağlayan Korkut, derneğin etkinlik, faaliyet ve sosyal sorumluluk projelerinde maddi ve manevi desteğini sağlamaktan kaçınmadı, ÜYODER’in ulusal sivil toplum kuruluşlarında en iyi şeklide tanıtılmasında başarılı bir rol üstlendi.

10’ucu yılı geride bırakan ÜYODER’i en iyi şekilde temsil edeceğinin sözünü veren Ömer Faruk Korku; “Derneğimizi yalınızca yerel alanda sınırlandırmayıp; ulusal mecralarda da tanınırlık ve etkinlik kazandırmak amacıyla projeler hayata geçirmeyi planlıyorum. ÜYODER ailesinden yolu geçmiş herkesin bir tohum ve bu tohumların en yüksek verimle yeşermesi için gerekli fedakarlık ve sorumluluktan kaçınmayacağımı açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Yozgat’ın bağrından kopan genç kardeşlerimizin ulusal alanda hak ettiği kimliği yakalamasında öncü olma noktasında hazırladığımız nihai hedefleri inşallah birlik ve beraberlik içerinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

