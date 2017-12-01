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Uyanış konulu konferans

BOZOK Üniversitesi’nde ‘Narkoz: Uyanış Mümkün müdür?’ konulu konferans verildi.

Uyanış konulu konferans

BOZOK Üniversitesi’nde ‘Narkoz: Uyanış Mümkün müdür?’ konulu konferans verildi.

01 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Uyanış konulu konferans

Genç Girişimciler Topluluğu tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konferansa Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Öğrenci topluluğu akademik danışmanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, alanının dışında, ufuk açıcı konuşmalar yapabilen, birikimli akademisyenlerin her zaman bulunmadığının altını çizdi.
Prof. Dr. Böyükata, “Birçok akademisyen kendi alanında uzmanlaşmaktadır. Ancak, birikimlerini toplum ile paylaşabilen ve toplumun ufuk kazanmasına katkı sunabilen aranan isimler sınırlıdır. Prof. Dr. Mete Gündoğan hocamız da bu isimlerden birisidir. Kendilerini aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, “Bugünkü konferans benim için çok değerlidir. Kendisinin bu programını günlerdir sabırsızlıkla bekledim. Bu program, dünyada var olan küresel ekonomik kıskacın etkilerinin konu alınacağı faydalı bir konferans olacaktır, emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.
Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mete Gündoğan tarafından verilen ‘Narkoz Uyanış Mümkün müdür?’ konulu konferansa geçildi. Prof. Dr. Gündoğan, yaklaşık yüz elli yıldır finansın elitler ile devletlerarasında oynanan bir oyunun ve bunun farkına varamayan narkozlanmış beyinlerin perde arkasını dinleyicilere anlattı. Küreselleşme olgusunun en çok bankerlere yaradığına dikkat çeken Prof. Dr. Gündoğan, ‘Bilişim teknolojisi emirlerinde, dünyanın her yerine borç verip onları sömürecek ve köleleştirecek güce ulaştılar. Bugün, küresel finans elitler, mükemmel bir network oluşturdular. Bu sayede son yarım asırdır, bu oyunun kazananı net olarak bankerlerdir. Daha spesifik bir ifadeyle küresel finans elitleridir. Çünkü bunlar ellerindeki sınırsız para imkânlarıyla her türlü projeyi gerçekleştirebilecek kabiliyettedir. İşte şimdi ülkemiz de bu oyun içerisinde öyle bir kavşağa ulaştı ki bu noktadan itibaren tercih edilecek yol, kaderimizi belirleyecektir” ifadelerini kullandı.
 

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