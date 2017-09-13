Usta yazarın memleket aşkı

Çayıralan’ın yetiştirdiği Araştırmacı Yazar-Şair Kazım Üçok’un şiirsel bir dille kaleme aldığı “Bana Çayıralan’ı Anlat” kitabı, Çayıralanlılarla buluştu. Belediye Kültür Merkezi’nde sinevizyon gösterimiyle yapılan etkinliğe yoğun ilgi oldu. “Bana Çayıralan'ı Anlat” kitabı hakkında bilgiler veren Şair Kazım Üçok; “32 ana başlıkta Çayıralan'ı anlattım, ek bölümlerle zenginleştirip, güzel resimlerle renklendirdim ve sonuçta ilçemiz Çayıralan adına kalıcı bir eser meydana getirdiğimi umuyorum" dedi.

Şairin özgeçmişinin anlatıldığı gecede; Çayıralan’ın yaşantısı, geçmişi, tarihi ve kültürü ile ilgili bir saatlik sinevizyon gösterisi yapıldı. Araştırmacı Yazar-Şair Kazım Üçok, “Memleketimiz adına güzel ve kalıcı bir eser meydana getirdiğimi umuyorum” dedi.

ZENGİN KÜLTÜRÜMÜZ VAR

Araştırmacı Yazar-Şair Kazım Üçok, ilçeyi anlatacak bir kitabın bulunmadığını, bilgi ve belgenin ise yok denecek kadar az olduğunu belirterek, “Oysa ilçemizin geçmiş bir tarihi, doğal güzellikleri, zengin kültürü var ama bunlar ne yazık ki derlenememiş, ortaya çıkarılamamış. Bunları düşündükçe üzülmemek elde değil. Çayıralan'da doğmuş-büyümüş bir insan olarak buna gönlüm razı olmadı ve geçen yazdan itibaren güzel ilçemiz Çayıralan'ı anlatmak gibi bir işe başladım” dedi.

ŞİİRSEL BİR DİLLE ANLATTIM

Kitabını elindeki bilgi ve belgeleri, 50-60 yıllık biriken anıları ve şairliğini kullanarak yazdığını söyleyen Kazım Üçok; “Böyle bir çalışmanın içine girdim. Çayıralan tarihini, düğünlerini, halaylarını, çeşmelerini, pınarlarını, güreşlerini, dağlarını, bağlarını, ormanlarını, yaylalarını, değirmenlerini, harmanlarını, köylerini, iz bırakan insanlarını, yaşantılarını ve tüm güzelliklerini şiirsel bir dille anlatarak, geçmişten geleceğe bir ışık tuttum. Bundan dolayı da son derece mutluyum. Buna şiir mi denir, destan mı denir, belgesel mi denir bilmiyorum ama güzel ve kalıcı bir değer olduğunu biliyorum. Keşke elimizde, ilçemizin 50-100 yıl öncesini anlatan kaynak kitaplarımız olabilseydi” dedi.

32 BAŞLIKTA ÇAYIRALAN

“Bana Çayıralan'ı Anlat” kitabı hakkında bilgiler veren Şair Kazım Üçok; “32 ana başlıkta Çayıralan'ı anlattım, ek bölümlerle zenginleştirip, güzel resimlerle renklendirdim ve sonuçta ilçemiz Çayıralan adına kalıcı bir eser meydana getirdiğimi umuyorum. Kitabımın ayrıca CD'sini yaptım. Söz ve müzik eşliğinde ilçemizin doğal güzelliklerini gösteren eski ve yeni 600'e yakın resim kullanarak bu çalışmayı görsel hale getirdim. Ayrıca bu kitabın sonuna eski mahalle odaları, Yalancı Mustafa'dan bir anekdot ve hikayesi, Nuh Dede’nin tanıtımı, babaannemin hikayesi, dedemin çocukken bana anlattıklarından iki şiir ve Çayıralan'ın tarihi ile ilgili bir bölüm ekledim. Tarihi, sosyal olayları, yaşantısı ve kültürüyle, doğal güzellikleriyle, güzel ilçemiz Çayıralan'ı daha iyi tanımanızı istedim” dedi.

KİTABIN TANITIMI SÜRECEK

Kitabını birçok bölgede tanıtan Kazım Üçok; “ Bana Çayıralan'ı Anlat' kitabı ilk önce İzmir'de yaşayan Çayıralanlı hemşerilerimizle buluştu ve daha sonra Körfez Bölgesinde yaşayan Çayıralanlı dostlarımızla buluştu. Şimdi de sizlerle bir aradayız. Eylül sonu Ankara'da ve Ekim ayında İstanbul'da yaşayan Çayıralanlı hemşerilerimle birlikte olacağız.” dedi.

KAZIM ÜÇOK KİMDİR?

Çayıralan’ın yetiştirdiği Araştırmacı Yazar-Şair Kazım Üçok; sınıf öğretmenliği, idarecilik ve İstanbul İl Eğitim Araçları Merkezinde rehber öğretmenliliği yaptı. “Biraz Sevda”, “Biraz Sosyal” isimli iki şiir kitabı, 4. ve 5. sınıf öğrencileri için iki adet fen bilgisi ders kitabı, anasınıfı, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için TÜBİTAK tarafından yayınlanmış “Deneyler” kitabı basılmış eserleri arasındadır. Ayrıca basılmak üzere “Şairin El Kitabı” ve yine küçük çocuklar için “Yaratıcı Düşünce” üzerinde çalışmaları vardır.



