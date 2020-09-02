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Usta öğretici aranıyor

Çayıralan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde ders ücreti karşılığında kurs açacak olan usta öğreticilerin başvuruları alınmaya başlandı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:28
Usta öğretici aranıyor

ÇAYIRALAN ilçesinde, 2020/2021 eğitim öğretim yılında Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’nde açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ders ücreti karşılığı Ücretli Usta Öğretici alımı yapılacak. İsteklilerin başvurularını Çayıralan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 11 Eylül 2020 tarihine kadar yapmaları istendi. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında sonuçların 14-18 Eylül 2020 tarihinde ilan edilip, başarılı olanların 2 Ekim 2020 tarihinde görevlendirilmenin yapılacağı kaydedildi. Usta öğreticiler Eylül tarihinden itibaren ise görevlerine başlatılacak. 

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Usta öğretici Aranıyor
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