Uşak’a seminer desteği

BİLSEM Müdürü Hakan Erdal’ın selamlama konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu sunum çerçevesinde, bilgi ve deneyimleri ışığında önerilerini paylaştı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile işbirliği içerisinde projeler yapmaya yönelmiş olan BİLSEM, yeni bir çalışma boyutunu çalışmalarına katmış gözüküyor. Toplantıya, kurumda görevli öğretmenlerle birlikte farklı okullardan da katılımlar oldu. Farklı sürelerle iştirak eden 130’dan fazla katılımcıyla etkileşimli yürütülen etkinlik, iki saat civarında sürdü. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları, proje döngüsü yönetimi, bilim okuryazarlığı ve proje tasarım stratejileri üzerinde durdu. TÜBİTAK-BİTO projeleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Hangi projelere kimlerin, nasıl başvurabileceğini izah etti. Proje amaç ve hedeflerinin açık, anlaşılır, ölçülebilir ve gerçekçi olması gerektiğini ve bunların önemli olduğunu örneklerle açıkladı. Öğrenci projelerine öğrencileri düşündürtmek gerektiğini ve akılcı bakış açılarının geliştirilmesinin önemini ele aldı. Teknik bilgiler aktararak, erken yaşlarda öğrencileri iyi gözlemlemek ve onları mizaçlarına uygun yetkinlikler kazandıracak şekilde yönlendirip desteklemek gerektiği hususlarında düşüncelerini paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, BİLSEM öğretmenlerinin çok aktif olmaları gerektiğini ve kurumlarında proje kültürünü yerleşik hale getirmelerinin gerektiğini hatırlattı.