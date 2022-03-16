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Üreme sağlığı eğitimi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personellerine verilen Üreme Sağlığı Eğitimi devam ediyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:56
Üreme sağlığı eğitimi

 İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün standart ve nitelikli hizmet verilmesinin sağlanması amacı ile yürütmüş olduğu Üreme Sağlığı Eğitimi, hizmet sunan sağlık personellerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde planlanan günlerde, 5 Modül (Üreme Sağlığına Giriş, Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri), Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi ve Acil Obstetrik Bakım Destek Personel Uyum Eğitimi veriliyor.  Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi’nde,  sorumlu Doktor Elif Boyraz ve eğitimcilerden Hemşire Ebru Yılmaz, Ebe Nagihan Açıkgöz’ ün eşliğinde devam edecek. •Sümeyye İlhan• 

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