Üniversitede uzaktan eğitim

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nin uzaktan eğitimde başarılı olduğu belirtildi. Üniversitesi’nin pandemi sürecinin başlangıcından itibaren yapılan uzaktan eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Tüm dünyayı ve Ülkemizi ciddi anlamda etkileyen Covıt-19 Korona virüs salgını nedeniyle 13 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm üniversitelerde olduğu gibi Yozgat Bozok Üniversitesinde de eğitim-öğretime ara verildiği hatırlatıldı. ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın derslerin uzaktan eğitimle yapılacağına ilişkin kararı doğrultusunda 23 Mart 2020 itibariyle Üniversitemizde uzaktan eğitime başlandı’ denildi.

Öğretim elemanları ve öğrencilerle yapılan anketler, görüşmeler neticesinde ihtiyaçların belirlenerek, bir hafta gibi kısa bir sürede 30 Mart 2020 itibariyle canlı derslere başlandığının altı çildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Can Meşe ile UZEM ekibinin koordineli ve verimli çalışmaları sayesinde uzaktan eğitim sürecinde başarılı adımlar atıldığı, atılmaya da devam edildiği bildirildi. Yüz yüze verilen derslerin yüzde 98’inin uzaktan öğretimle yapıldığının altı çizilerek, şu bilgiler aktarıldı:

‘’6-30 Nisan 2020 tarihlerinde çevrimiçi sınavların tüm üniversitemizde başarılı bir şekilde icra edilmesinden sonra Üniversitemiz Senatosu, Üniversitemiz öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının da görüşlerine dayanarak yılsonu ve bütünleme sınavlarının da uzaktan ve çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi.

Üniversite birimlerimizin ve öğretim elemanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi süreci başarılı bir şekilde yürütmeye devam etmektedir.

Üniversitemiz, Kovid-19 salgını nedeni ile ara verilen yüz yüze eğitim sonrası öğrencilerine çevrimiçi eğitim ile derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarla internete bağlanarak canlı olarak takip etme ya da kayıt altına alınan dersleri tekrar etme imkânı sunmaya devam etmektedir. 23 Mart 2020 itibariyle Üniversitemizde daha önce yüz yüze verilen derslerin yüzde 98’i uzaktan öğretimle yapılmaktadır. Ortalama etkinlik sayısı 15 binin üzerinde olan sanal sınıflarda 30 Mart’tan itibaren toplam 73 bin 463 canlı ders yapılarak senkron eğitime de devam edilmektedir.’’