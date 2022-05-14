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Üniversitede kan bağışı

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi tarafından Mayıs ayında Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kan bağışı organizasyonu düzenlenecek.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:16
Üniversitede kan bağışı

Oganizasyonda, ekipler tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kan bağışı alımı yapılacak. Üniversite hocaları, personeller ve öğrencileri kan bağışında bulunmaya davet ettiklerini bildiren Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, “Yozgat Bozok Üniversitemizde her yıl düzenli olarak düzenlediğimiz kan bağışı organizasyonumuzu bu sene Mayıs ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Kan bağışı çağırımıza her zaman desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ hocamızın şahsında tüm hocalarımıza, üniversite personellerine ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz. Unutmayalım ki kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu vesileyle bütün üniversitemizi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi. •Haber Merkezi•

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