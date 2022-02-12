ÜNiVERSiTE SANAYi iŞ BiRLiĞi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Üniversite Kariyer Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel ile birlikte Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik’i ziyaret etti. Çelik, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin ekonomik hayatı, sanayileşmesi ve üretim alanında gelişmesi için tüm paydaşlar ile ortak paydada buluşarak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Yozgat’ın, Ticaret ve Sanayi Odası’nın, sanayici ve iş insanları için önemli bir kurum olduğuna dikkat çeken Çelik, Üniversite ile Yozgat’ı sosyo-ekonomik alanlarında beraber işbirliği içinde hazırlayacakları projelerin olacağını belirtti. Yozgat’ın ekonomik ve sosyal alanda gelişmesi, büyümesi ve sanayicilerin daha çok ihracat yapabilmesi ve Yozgat’a daha çok ekonomik değer katabilmeleri için kendilerinin üniversite ile her zaman yan yana olacaklarının altını çizen Çelik, projeleri birlikte yürüteceklerini, hayata geçirecekleri bu projelerin şehre katkı sağladığını hep beraber göreceklerini sözlerine ekledi.

TSO YOZGAT’IN GELİŞİMİNİN ANA DİNAMİĞİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da ise Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yozgat’ın gelişmesinin ana dinamiklerinden ve buradaki ekonomik süreçleri yöneten önemli bir kuruluş olduğunu söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin eğitim-öğretim süreçlerini yönetirken diğer taraftan da ürettiği bilgiyi ve ARGE çalışmalarını da teknoloji ile buluşturmaya başladığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi, 2022- 2026 stratejik hedeflerini girişim odaklı ve marka üniversite olarak hedefleyen bir üniversite. Girişim odaklı bir üniversite demek bilginin teknolojiyle, teknolojinin sanayici ile buluştuğu bir süreç demektir. Yozgat Bozok Üniversitesi ihtisas üniversitesi olmanın gereklerini yerine getirmenin süreçlerini üst düzeyde yürütmeye başladı. Küçük ölçekli ve büyük ölçekli birçok sanayicimizle buluştuk. Mesa Holding ile çok önemli bir protokol imzaladık. Kenevirin ekonomiye kazandırılması ile ilgili buraya yatırım yapma taahhütleri var. Çok büyük çapta bir yatırım yapacaklar. Dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odamızın kenevirin tüm biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması süreçlerinde yanımızda olması bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Ticaret ve Sanayi Odamızın, kenevirin, ekonomik süreçlerin ana dinamiği olacak bir boyuta taşınmasında önemli katkıları olacaktır. İş insanları Yozgat dışından bu alana yatırım yapmaya geliyor. Mesa Holding bunların başında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Üniversitemizin de içerisinde bulunduğu 12 paydaş Üniversite ile 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı’na (İKAF’22) Ticaret ve Sanayi Odamızı da davet ettik. Fuarda iş insanlarımızın diğer iş insanları ile bir araya gelirken fuara katılacak binlerce öğrenci de sanayicilerimiz ile buluşma imkânı bulacak. Diğer taraftan 23-24 Mayıs tarihleri arasında Anadolu Üniversiteler Birliği’nin birinci AR-GE Proje Pazarına Yozgat Bozok Üniversitesi olarak ev sahipliği yapacağız. İnşallah bundan sonra Yozgat Bozok Üniversitesi nerede ve ne yapacaksa Yozgat Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte ilimizin ekonomik süreçlerinin yönetilmesi, proje süreçleri gibi hususlarda birlikte ve beraber hareket edeceğiz’’ dedi.