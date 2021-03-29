Üniversite öğrencilerine seminer

Böyükata, proje hazırlık aşamasında iyi bir analiz yapılmasının gerektiğine değindi. Böyükata, proje fikrinin niteliğine bağlı olarak, proje için iyi fırsatlar nerede ve nasıl bulunabileceğini, çevrede kaynak, ürün, malzeme ve ilgi duyacak kitle bakımından fırsatların neler olduğunu anlattı. Proje için beklentiler ve taleplerin neler olduğunu öngörebilmek, benzer proje yapanların gözden kaçırdığı neleri tasarlanan projede yakalanabildiğini kaydeden Böyükata, belirlenen proje konusu için çevrede yeni çalışmalara gerçekten ne düzeyde ihtiyaç ve yer olduğunu bilmek ve detaylı analiz etmek gerektiğini ifade etti. Böylece ulaşılacak sonuçlar ışığında uygun fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek proje geliştirmek gerektiğini vurgulayan Böyükata, katılımcıların sorularına da cevap verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği ve 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında yapılacak çalışmaların öğrencilerin kariyer planlaması yolunda önemli referanslar olacağını ve kendilerini tanıma ve keşfetme imkanı bulabileceklerini belirtti.