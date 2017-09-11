üniversite kardeşliği

Üniversiteler arası işbirliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, “Çorum Hitit Üniversitesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi aynı dönemde kurulmuş, yeni kurulan üniversitelerin belli bir düzene ve sisteme oturması kolay olmuyor. Böyle üniversitelerde görev yapmak oldukça güç. Yozgat Bozok Üniversitemiz Rektörü Salih Hocamın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Omuz omuza vererek, birbirimize destek olarak birbirimizin iyi olan tarafını ön plana çıkartarak işbirliği yapacağız. Bundan sonra inşallah beraber güzel çalışmalar yaparız” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “İki komşu ilin Rektörleri olarak Yozgat’ta bir araya geldik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak iki üniversite arasında ortak işbirlikleri ile birçok noktada birbirimize destek olacağız” ifadelerine yer verdi.