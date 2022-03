Üniversite ilk 10’da

Tüm dünyayı saran COVİD 19 salgınına rağmen 2021 yılında bilim üreten ve ürettiği bilgiyi teknoloji ile buluşturan Bozok Üniversitesi başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Dünya bilim camiasının en güvenilir ve prestijli çok sayıda farklı akademik disiplin için kapsamlı atıf verileri sunan, akademik yayın tarama sistemi olan Web of Science verilerine göre Bozok Üniversitesi 2006 yılından sonra kurulan 54 üniversite arasında atıf ve yayın sıralamasından önemli bir başarı elde ederek 10’uncu sırada yer aldı. Web of Science’ın 2021 verilerine göre önceki yıllarda elde ettiği başarıları katlayarak sürdüren Bozok Üniversitesi, Web of Science’nin verileri değerlendirilerek uluslararası kriterlere göre yapılan 2021 yılı değerlendirmelerinde bilimsel yayınlarda önemli bir başarı elde etti. “Kararlılıkla, Başarıya…” sloganıyla uluslararası nitelikli yayın ve atıf sayılarında gelişimini sürdüren Bozok Üniversitesi bilimsel yayınlarda özellikle son 3 yıldaki yükselişi ile dikkat çekti. Bozok Üniversitesi, 2019 yılında 371 uluslararası yayını bulunan ve 2020 yılında 449, 2021 yılında ise uluslararası yayın sayısı 525’e yükseldi. Bilimsel yayın kalitesinin önemli bir göstergesi olan atıf sayıları ise son yıllarda hızla yükselerek 2021 sonu itibariyle yıllık 6 bin 931 sayısına ulaştı.

Web of Science verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, sürekli değişim ve dönüşümlerle gelişimini sürdüren Bozok Üniversitesi’nin AR-GE çalışmaları ve nitelikli bilimsel yayınları ile Türkiye’nin önde gelen saygın üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Web of Science verilerine göre Türkiye’de 2006 yılından sonra kurulan 54 üniversite arasında 10’uncu sıraya yükselen Bozok Üniversitesi’nin elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu belirten Karadağ, “Üniversitemizin başarısına katkı sunan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Üniversite olarak her alanda büyük bir gelişim ve değişim süreci içerisindeyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi eğitim-öğretim süreçlerini yönetirken ürettiği bilgiyi sektörle buluşturmakta diğer yandan AR-GE çalışmaları ile teknolojik gelişmeye katkı sunmaktadır. Web of Science’ın 2021 verilerine göre Üniversitemizin yürüttüğü bilimsel çalışmalar küresel ölçekte dikkat çekmektedir. Emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.