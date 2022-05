Uluslararası proje konuşuldu

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Erasmus+ Spor programı kapsamında SORGED tarafından yürütülen ‘Sports+ For Social Change’ başlıklı projenin açılış toplantısı Sorgun’da gerçekleşti. SORGED’İN ev sahipliğine gerçekleşen toplantıda proje hakkında planlamalar yapıldı. SORGED tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘Sosyal Değişim İçin Spor’ projesi kapsamında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli eğitimler ve faaliyetler düzenleyecek.

‘SPOR HER ALANDA’

Spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan ilişkileri konusunda da ciddi katkılarının olduğunu vurgulayan SORDEG Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ Spor her yaştan değişik sosyal, kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinliklerdir. Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için bizlere çok iş düşmektedir. Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir. Türkiye, İspanya, Romanya ve Portekiz ülkelerinde düzenlenecek olan bu proje ile elbette sadece spor faaliyetleri yapmayacağız. Yeni dostluklar kuracağız, ülkemizin örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini anlatacağız. Ülkemizi ve kültürümüzü en iyi şekilde tanıtırken, bizlerde onların kültürünü tanıma fırsatı bulacağız” dedi.

KÜLTÜR TANITILDI

İspanya, Romanya ve Portekiz’den gelen misafirlere Yozgat’ın kültürel miraslarını tanıttıklarını belirten Uğuz, “ 19-20 Mayıs tarihlerinde projemizin açılış toplantısı ilimizde gerçekleştirdik. Bu toplantı sayesinde proje ortaklarımızı ilimizde iyi şekilde ağırlayarak, ilimizin kültürel miraslarını tanıtma imkânı bulduk. Bu kapsamda Çapanoğlu Camini ziyaret ettik. Hayri İnal Konağında menengiç kahvesini yudumlarken, örf, adet, geleneklerimizi tanıttık ve yöresel oyunlarımızı oynadık. Son olarak şehir turu düzenleyerek misafirlerimize güzel iki gün yaşattık. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mehmet Güçlü'yü ziyaret ederek üniversite ve fakülte hakkında bilgiler aldık. Yozgat Bozok üniversitesi ve ortak ülke kurumlarının spor alanında yapabileceği projeleri konuşarak ziyareti tamamladık” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Çamlık Milli Parkı'nda Gençlik ve Doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyleyen Uğuz, “ Yine yurt dışından gelen misafirlerimizle ve yaklaşık yüz gencimizin katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla Çamlık Milli Parkı'nda Gençlik ve Doğa yürüyüşü düzenleyerek kutladık” dedi.

PLANLAMALAR YAPILDI

Proje faaliyetleri hakkında detaylı bir toplantı yaparak bazı planlamaların yapıldığının altını çizen Uğuz, “Projemiz kapsamında yerelde ve ulusalda çeşitli spor eğitimleri ve aktiviteleri düzenleyeceğiz. Projemizin ikinci toplantısını Eylül ayında İspanya’da, üçüncü toplantısını Kasım ayında Portekiz’de, dördüncü toplantısını Ocak ayında Romanya’da ve son olarak beşinci toplantısını kapanış toplantısı ile Türkiye’de yapacağız. Projemizin ülkemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, üniversitede bizleri misafir eden Prof. Dr. Mehmet Güçlü hocamıza, Dekan yardımcısı aynı zamanda projemizin eğitmenleri İzzet Kırkaya’ya ve Öğretim görevlisi Mehmet İnan’a, ortaklarımızın temsilcilerine, gençlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Selma Şahin