Uluslararası öğrencilerle buluştu

Bozok Üniversitesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen kahvaltılı sohbet programına Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey ve eşi Beyza Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç ve Bozok Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen kahvaltı programında öğrenciler eğitimleri, Yozgat’taki yaşantıları, karşılaştıkları sorun ve talepleri Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’e iletme fırsatı buldu.

Sohbet toplantısında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın Üniversitede eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenciler için uluslararası hafta programı düzenlemeyi planladıklarını belirterek, “Düzenleyeceğimiz uluslararası hafta programında öğrencilerimiz kendi ülkelerinin kültürlerini tanıtıp yaşatmalarına imkan sunacağız.”dedi.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere kapılarını açan Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 40 ülkeden 150 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Üniversitede eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerle zaman zaman bir araya gelerek varsa sorun ve taleplerini dinlendiklerini, kendilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla bu tür organizasyonlar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Karacabey uluslararası öğrenciler ile bir arada olmaktan, onlarla sohbet edip kaynaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

