Ulaşılmadık yer Kalmayacak!

Böyükata son olarak, Tekirdağ’ın Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetiyle, başta ilçede görev yapanlar olmak üzere, öğretmenler için uzaktan eğitim yoluyla seminer verdi. Yaklaşık 50 civarında öğretmenin iştirak ettiği eğitim seminerinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Proje Fikri Geliştirme ve Yürütme Teknikleri’ başlıklı sunumunda, proje döngüsü yönetimine ilişkin bilgiler verdi, TÜBİTAK programlarına katılmalarının eğitime ilişkin önemine değindi. Bilim okuryazarlığını erken yaşlarda kazandırmanın, kişiliği mükemmel insan yetiştirmenin, yapılan işlerin tadına varmanın proje faaliyetleriyle mümkün olabileceğine vurgu yapan Böyükata, eğitim için okul dışı ortamları kullanmak, velileri ve halkı eğitime daha duyarlı hale getirmek için de bir şeyler yapılabileceğini ifade etti. Katılımcıların sorularına da cevap verilen seminer sonrası toplantıya ilişkin yapılan değerlendirmelerde katılımcı öğretmenlerden bazıları, özellikle küçük yaş guruplarında proje temelli çalışma için daha somut bir harita çizebileceklerine katkı verdiğini, örnek proje çalışmalarının ilham verici olduğunu, proje deyince zihinde canlanan icat yapma kavramı gibi hissedilen, zor ve imkansız gibi görünen noktalar da aydınlanma yaşadığını kaydetti. Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz faydalı bir toplantı olduğunu ve ilerde yüz yüze eğitim etkinliklerinde de bir araya gelmek istediklerini ifade ederek, katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.