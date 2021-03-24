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Üçüncü kitap çıktı

SORGUN Yunus Emre İlkokulu 3-B sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘Evvel Zaman İçinde’ adlı kitap çıktı.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:28
Üçüncü kitap çıktı

Sorgun Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mehmet Kılınçarslan, hazırlanmasında emeği geçen başta öğretmen Serkan Dağ ve 3-B sınıfı olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür etti. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da, ‘’öğrencilerimize okumayı ve yazmayı gönülden sevdiren başta Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mehmet Kılınçarslan, öğretmenimiz Serkan Dağ olmak üzere, 3- B sınıfı öğrencilerini ve kitabın hazırlanmasında gayret gösteren tüm personelimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Üçüncü Kitap çıktı
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