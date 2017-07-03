Ücretli öğretmene kurs

Milli eğitim müdürlüğü hayat boyu öğrenme şube müdürlüğü tarafından özel eğitim okulları, hastane ve evde eğitim hizmetleri kapsamında görev almak isteyenlere yönelik düzenlenen kurs programının ikincisi başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Öner Tikilo tarafından organize edilen özel eğitim okullarında, özel eğitim ya da hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenlerin, özel eğitim konusunda bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenen kurs programımızın 2 .si başlamış olup talep olması durumunda 3’ücü grubumuz içinde kurs açılacaktır" ifadelerine yer verildi.