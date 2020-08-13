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Ücretli öğretmen aranıyor

Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde, 2020/2021 eğitim öğretim yılında, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen atamasının yapılacağı açıklandı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:36
Ücretli öğretmen aranıyor

SARIKAYA ve Sorgun ilçelerine bağlı okullarda ücret karşılığı öğretmen alımı yapılacak. Ücretli öğretmenlerin, kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerinden askere giden, ücretsiz izne ayrılan, raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacağı kaydedildi.  Görevlendirmelerin, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları, Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek  durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verileceği kaydedildi. Görevlendirmelerde 2019 KPSS puan türleri esas alınacağı, ihtiyaç halinde geçmiş yıllardaki puan türleri göz önünde bulundurulacağı bildirildi.

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Ücretli öğretmen Aranıyor
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