Ücretli Öğretmen alınacak

Sarıkaya İlçesine bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerinden askere giden, ücretsiz izne ayrılan, raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacağı bildirildi. Görevlendirmelerin, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere KPSSP10-KPSSP121 puan üstünlüğüne göre yapılacağı bildirildi. Açıklamada, ‘’Ücretli Öğretmen görevlendirmelerinde; Eğitim Fakültesi mezunları ile Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, formasyonu bulunanlar başvuru yapabilirler. Emekli Öğretmenlerden 15 Temmuz 2020 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmayanların başvuruları alınacak. Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları, 4- 4 yıllık diğer fakülte mezunları, adaylarımızdan yeterli müracaat olmaması durumunda Çocuk Gelişimi ve İlahiyat bölümü 2 yıllık Yüksekokul Mezunları, Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29 Temmuz 2011 tarih ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır. Görev almak isteyenlerin 17-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Covid19 önlemleri nedeniyle sadece e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir’’ denildi.