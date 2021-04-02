Tuygun, ertelemeye tepki gösterdi

Tuygun yaptığı açıklamada, İlksan’da üye iradesinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Tuygun, ‘’Bilindiği üzere, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ilçe temsilcisi seçimleri 3 Nisan 2021, il temsilcisi seçimleri 12 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktı. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesi bahane edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayıyla İLKSAN seçimleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi’’ dedi. Tuygun, gerekçe gösterilen İçişleri Bakanlığı genelgesi, kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı ve etkinliklerine yönelik bir kısıtlama içermediğini kaydetti. Tuygun, ‘’İLKSAN mevzuatındaki antidemokratik hükümlerin değiştirilerek, söz ve karar sahibinin İLKSAN üyeleri olmasını, İLKSAN’ın işleyişindeki tüm antidemokratik uygulamaların sonlandırılarak; katılımcı, şeffaf bir yönetim modeline geçilmesini sağlayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yozgat merkez ilçe okullarında bizleri öğretmen odalarına misafir edip, saygıyla ve sabırla dinleyen öğretmenlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.