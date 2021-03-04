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Tuygun, adaylığını açıkladı

EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yozgat Merkez İlçe temsilciliği için adaylığını ilan etti.

04 Mart 2021 Perşembe 00:38
Tuygun, adaylığını açıkladı

 Öğretmen Tuygun, Yozgat’ta doğup, bu güne kadar Yozgat eğitimine, sporuna hizmet ettiğini hatırlatarak, İLKSAN Yozgat merkez ilçe temsilciliği adayı olduğunu bildirdi. Tuygun, ‘’Yozgat İLKSAN üyelerinin seçim sandığında doğru, gerçekçi, bir değerlendirme yapacağı inancıyla adayım. Yozgat her zaman, her yerde en etkin bir şekilde temsil edilmeye layık bir şehirdir. Yozgat İLKSAN üyelerini üst kurullarda etkin bir şekilde temsil etmeye aday oldum. Ben şehrime her zaman güvendim. Şehrimin İLKSAN üyelerinin doğru bir tercih yapacaklarına inancım sonsuzdur. Diğer adaylara da başarılar diliyorum’’ dedi. Tuygun, 1943 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç‘un öncülüğünde, ilkokul öğretmenlerinin maaş ve sosyal haklarını güvenceye almak için kurulan İLKSAN’ın yıllarca öğretmenlerin seçtiği temsilciler tarafından oluşturulan yönetim kurallarınca idare edildiğini hatırlattı. Tuygun, ‘’1943 yılından bugüne üyelerinin ödentileriyle ayakta tuttuğumuz, üyelerine yönelik birçok sosyal yardım yapan İLKSAN‘da söz sahibi olmak istiyoruz. Önceki yıllarda yaşanan ve İLKSAN adı üzerindeki olumsuz kamuoyu algısına neden olan şaibe ve yolsuzluklara izin vermeyeceğiz. Yönetim ve karar mekanizmalarında yer almak, İLKSAN’ın geleceğini sahip çıkmak için, 3 Nisan 2021Cumartesi günü başlayacak İLKSAN Temsilciler Kuruluna adayım’’ ifadelerini kullandı.

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TuygunAdaylığını Açıkladı
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