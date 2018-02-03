Türkiye birincisi oldu

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen şiir yarışmasında 10-12 yaş kategorisinde Kadışehri’ne bağlı Gümüşsu Köyü’nde ikamet eden Gümüşsu Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi Ebru Yılmaz, 80 vilayetten katılım gösteren öğrencileri geride bırakarak şiiriyle birincilik elde etti. Türkiye birincisi olan Ebru Yılmaz ve babasını Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin Özdemir, makamında ağırlayarak plaket ve hediye takdiminde bulundu. Ziyaattin Özdemir “Evladımız yarışmada tüm illeri geride bırakarak birinci oldu. Medeni cesareti, hayal dünyasının genişliğiyle güzel bir şiir kaleme almış. Başarısının devamını dilerim” dedi.

Ziyaattin Özdemir, günün anısına Ebru Yılmaz ile fotoğraf çekindikten sonra bir müddet sohbet ederek misafirini Kadışehri Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü eşliğinde ilçesine yolcu etti.



