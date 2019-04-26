Türkistan’dan Anadolu’ya sergi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler etkinlikte hazır bulundu. Okul Toplum Hizmetleri kapsamında Türk Halk Kültürü Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız ve öğrencileri tarafından hazırlanan projede, 24 Oğuz Boyu Türk Bayan Başlıkları, kıyafetleri, kıyafetlerdeki motifler incelenerek, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan başlıklar, kıyafetler, kilim ve yastıklar sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Yazıcı, yapılan projeyi çok değerli bulduğunu belirterek, bu projeler sayesinde kültürümüzü, tarihimizi öğrencilerimize görsel anlamda aktarıldığını kaydetti. Programda Türk kılık kıyafet yapısı hakkında bilgiler verilip, öğrencilerin bir yıl içerisinde yapmış olduğu tüm çalışmalar sunumlar ve videolar konuklara izletildi. Proje öğrencilerinin gerçekleştirdiği küçük defilenin ardından katılımcılara türkü dinletisi sunuldu.