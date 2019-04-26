Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94439
ALTIN
244.836
DOLAR
5.9301
STERLİN
7.6525
EURO
6.6078

Türkistan’dan Anadolu’ya sergi

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Tamgadan Motife – Türkistandan Anadolu’ya adlı projenin sunumu Hüzn-i Baba Konağında gerçekleştirildi.

Türkistan’dan Anadolu’ya sergi

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Tamgadan Motife – Türkistandan Anadolu’ya adlı projenin sunumu Hüzn-i Baba Konağında gerçekleştirildi.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
31 Okunma
Türkistan’dan Anadolu’ya sergi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler etkinlikte hazır bulundu. Okul Toplum Hizmetleri kapsamında Türk Halk Kültürü Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız ve öğrencileri tarafından hazırlanan projede, 24 Oğuz Boyu Türk Bayan Başlıkları, kıyafetleri, kıyafetlerdeki motifler incelenerek, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan başlıklar, kıyafetler, kilim ve yastıklar sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Yazıcı, yapılan projeyi çok değerli bulduğunu belirterek, bu projeler sayesinde kültürümüzü, tarihimizi öğrencilerimize görsel anlamda aktarıldığını kaydetti. Programda Türk kılık kıyafet yapısı hakkında bilgiler verilip, öğrencilerin bir yıl içerisinde yapmış olduğu tüm çalışmalar sunumlar ve videolar konuklara izletildi. Proje öğrencilerinin gerçekleştirdiği küçük defilenin ardından katılımcılara türkü dinletisi sunuldu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sergi ilgi gördü
Sergi ilgi gördü
Eğitime destek amaçlı kermes
Eğitime destek amaçlı kermes
Bilim Fuarları açılıyor
Bilim Fuarları açılıyor
Rehberlik Eğitimi
Rehberlik Eğitimi
Başarılı personele teşekkür
Başarılı personele teşekkür
ÇOCUKLARIN COŞKUSU
ÇOCUKLARIN COŞKUSU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim