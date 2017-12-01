Türkçe öğreniyorlar

Irak, Afganistan, Suriye ve İran’da yaşanan karışıklık nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ev hanımından mühendise kadar çok sayıda mülteci, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan Türkçe Dil Kursuna büyük ilgi gösterdi.Türkçe Dil Kursu sonunda mülteci vatandaşlar, günlük hayatta ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek kadar Türkçe öğrenecek.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda Türkçe eğitimi veren Türkçe Öğretmeni Aslı Koçak, “Başlangıç seviyesi kursumuzda her milletten öğrenci var. Afganistan, Suriye, Irak ve İran’dan öğrencilerimiz eğitim görüyor. Toplam ders saatimiz 136 saatten oluşuyor. Haftalık on saat ders veriyoruz ve kursumuz 13 hafta sürüyor. Kursiyerlerimizin birçoğu Yozgat merkezde yaşadığı için belli başlı günlük konuşma becerilerine sahipler. Kursiyerler renkler, sayılar, haftalar aklınıza gelebilecek birçok noktada bilgi sahibi olarak birinci seviye kursunu tamamlamış olacaklar. Kurs sonunda mülteciler aldıkları eğitimle kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilecekler” dedi.

Irak’ın Bağdat şehrinden Yozgat’ta geldiklerini söyleyen kursiyerlerden Ashraf Zuhair Al-Raheem, Türkçe kursunun kendileri açısından faydalı olduğunu belirterek, “Türkiye’ye yaklaşık 2 yıl önce geldim. Bir ay önce kursa başladım. Türkçe okuyup, yazabiliyorum. Irak’ta kimya mühendisiyim. Türkçemi geliştirip Türkiye’de çalışmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Fatma İzadi isimli İranlı mülteci ise, “Ben bu kursta Türkçe öğreniyorum. Ben İran’da maden mühendisiydim. Türkiye’de işimi yapmak istiyorum” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’ye 6 yıl önce Irak’ın Kerkük şehrinden geldiğini söyleyen 18 yaşındaki Nurettin Osman isimli mülteci ise “Yozgat’a Irak Kerkük’ten geldim. Kursta Türkçe öğreniyorum. 6 sene önce Yozgat’a geldim. Türkçeyi Yozgat’ta öğrendim” dedi.