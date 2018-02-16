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Türkçe eğitimlerine devam

YOZGAT’ta yaşayan göçmen ailelerin ile kardeşlik duygularının gelişmesi, topluma adaptasyonu, kültürümüzü tanımaları, hayatlarını devam ettirirken iletişim sıkıntısı çekmemeleri amacıyla açılan Türkçe eğitim kursları devam ediyor.

Türkçe eğitimlerine devam

YOZGAT’ta yaşayan göçmen ailelerin ile kardeşlik duygularının gelişmesi, topluma adaptasyonu, kültürümüzü tanımaları, hayatlarını devam ettirirken iletişim sıkıntısı çekmemeleri amacıyla açılan Türkçe eğitim kursları devam ediyor.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Türkçe eğitimlerine devam

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2016 yılında açılan 10 kursta 121 kursiyere ulaşıldığını, göçmeler için 6 Türkçe Seviye A1 Kursu açılarak, toplamda 88 kursiyere ulaşıldığını söyledi. Yazıcı, ‘Bu kurslardan 4’ü çocuklara yönelik olmak üzere toplamda 31 kursiyer katılmıştır. Göçmenler için 4 Türkçe Seviye A2 kursu açılmış olup, toplamda 33 kursiyere ulaşılmıştır. Bu kurslardan 3’ü çocuklara yönelik olup, toplamda 20 kursiyer katılmıştır’ dedi.

Yazıcı, geçen yıl 2017 yılında göçmenler için 19 Türkçe öğretim kursu açıldığını, 396 kursiyere ulaşıldığını,  göçmen ailelerin 6-12 yaş grubu çocuklarına yönelik Türkçe Öğretimi birinci seviyede 8 kurs açılarak, 172 kursiyere eğitim verildiğini anlattı. 13-17 yaş gruplarına yönelik birinci seviye kursu açılarak, 16 kursiyere ulaşıldığını kaydeden Yazıcı, ‘Bu yıl 9 kurs açılıp, 180 kursiyere ulaşılmıştır. 6-12 yaş grubu yabancılara Türkçe Öğretimi birinci seviye için Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Yavuz Selim İlkokulumuzda devam etmekte olup, 27 kursiyer kayıtlıdır. 2016 yılı ocak ayından itibaren Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Göçmenlere Yönelik 38 Türkçe Eğitimi kursu açılmış olup, 697 kursiyere ulaşılmış ve belgeleri verilmiştir’ diye konuştu.

Yazıcı, daha kapsamlı çalışma yapmak üzere, Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle komisyon kurularak, göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenmek üzere çalışmaya başlandığını vurguladı. Yazıcı, ‘Öncelikli olarak dil kurslarının il genelinde artırılması, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yetişkinlere yönelik olarak meslek kurslarının açılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir’ ifadelerini kullandı.

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