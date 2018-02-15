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Türk Müziğine destek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti, Türk müzik kültürünün zenginliğini, mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Türk Müziğine destek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti, Türk müzik kültürünün zenginliğini, mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Türk Müziğine destek

Yazıcı, milli ve manevi değerlerimiz ışığında kültürel dokuyu bozmadan bir yol çizilmesi gerektiğinin altını çizdi, okulda eğitim gören çocukların bu doğrultuda yetiştirildiği takdirde gelecek nesillere özgün bir aktarım sağlayacaklarını vurguladı. Yazıcı, ‘Kültürel değerlerimizin, en ince ayrıntısına kadar müzik, şiir ve resim dallarında da çocuklarımıza aktarılmasının yanında, milli değerlerimiz ile ilişkilendirerek bir bütün halinde eğitimini de vermemiz gerekir. Çünkü Anadolu müziği geleneksel yaşam kültürümüzün en zengin kaynaklarından olup, bizim hüznümüz, sevincimiz, yiğitlerimiz, sevgimiz sevdamız ve özümüzdür’ dedi.

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