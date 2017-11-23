-TUGVA’da yeni başlangıç

Büyüksoy, Türkiye Gençlik Vakfı'nın, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi.

Büyüksoy, "Türkiye Gençlik Vakfı’nın misyonu, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamaktır.

Türkiye Gençlik Vakfı, medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmak misyonu ile yola çıkmıştır" dedi.