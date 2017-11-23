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-TUGVA’da yeni başlangıç

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl Başkanlığı’na geçtiğimiz ay içerisinde atanan Recayi Büyüksoy, 24 Kasım 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçim ile güven oyu alacak.

-TUGVA’da yeni başlangıç

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl Başkanlığı’na geçtiğimiz ay içerisinde atanan Recayi Büyüksoy, 24 Kasım 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçim ile güven oyu alacak.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:05
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-TUGVA’da yeni başlangıç

Büyüksoy, Türkiye Gençlik Vakfı'nın, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi.
Büyüksoy, "Türkiye Gençlik Vakfı’nın misyonu, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamaktır.
Türkiye Gençlik Vakfı, medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmak misyonu ile yola çıkmıştır" dedi.

Son Güncelleme: 23.11.2017 09:08
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