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TÜGVA örgütleniyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat Şube Başkanı Recai Büyüksoy, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretlerde, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

TÜGVA örgütleniyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat Şube Başkanı Recai Büyüksoy, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretlerde, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

12 Ocak 2018 Cuma 07:00
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TÜGVA örgütleniyor

Gazeteciler Gününü de kutlayan Büyüksoy, gençlere yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını, özellikle kurdukları kütüphane ile gençlerin eğitim alanında karşılaştıkları sıkıntıların çözümlenmesi için gerekli desteği verdiklerini kaydetti.
Büyüksoy, Vakfı bir Gençlik Merkezi hüviyetine kavuşturarak, sosyal, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bir alan oluşturmak istediklerini kaydetti.
Büyüksoy, Sorgun, Sarıkaya, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde temsilcilik açmak üzere hazırlıkların son aşamasına geldiğini, başkan atamalarının ardından temsilciliklerin hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.
 

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