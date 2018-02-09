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TÜGVA çalışıyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat Temsilciliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

TÜGVA çalışıyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat Temsilciliği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
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TÜGVA çalışıyor

Vakıf Yozgat İl Temsilcisi Recayi Büyüksoy, bu kapsamda Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve İl Müftüsü Salih Sezik’i makamında ziyaret etti.
Büyüksoy, Vali Yurtnaç’a çalışmalar hakkında bilgi sundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yurtnaç, TÜGVA’ya çalışmalarında başarı diledi.
Daha sonra Müftü Salih Sezik’in konuğu olan TÜGVA heyeti, İl Müftülüğü ile ortak yürütmek istediği milli ve manevi projeler hakkında Müftü Sezik’ten talepte bulundu.
Müftü Salih Sezik’te bu tür projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını iletti.

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