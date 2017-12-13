Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109050
ALTIN
153.876
DOLAR
3.8375
STERLİN
5.1231
EURO
4.5051

TÜGVA ailesi buluştu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl Başkanı Muhammed Recayi Büyüksoy, TÜGVA gençliği ile kahvaltıda bir araya geldi.

TÜGVA ailesi buluştu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl Başkanı Muhammed Recayi Büyüksoy, TÜGVA gençliği ile kahvaltıda bir araya geldi.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
3 Okunma
TÜGVA ailesi buluştu

Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri binasında gerçekleştirilen kahvaltı programında bir araya gelen TÜGVA gençliği, birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Görevi yeni devraldığını belirten Başkan Büyüksoy, "Yeni oluşturacağımız ekibimizle birlikte, vakfımız içerisinde bizden önce hizmet veren, emeği geçen arkadaşlarımızı uzaklaştırmayalım, hep birlikte çalışalım istedik. Genel kurul yapılana kadar geçen süre içerisinde hep birlikte ön çalışma yapma fırsatı bulduk. Fakat bizler bu göreve gelmeden önceki dönemde bir boşluk oluşmuş. Bu süreç içerisinde davamızı yeniden anlatmaya çalıştık. Görevler geçicidir, biz de gelip geçiciyiz. Bizlerden sonra nice arkadaşlarımız gelecek’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eğitim kalitesi artacak
Eğitim kalitesi artacak
Alperenlere ilim anlatıldı
Alperenlere ilim anlatıldı
-Minik yüreklerden büyük dokunuş
-Minik yüreklerden büyük dokunuş
Koordineli çalışacaklar
Koordineli çalışacaklar
-Kurslara yoğun ilgi
-Kurslara yoğun ilgi
-Mektebim unutmadı
-Mektebim unutmadı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim