TÜGVA ailesi buluştu

Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri binasında gerçekleştirilen kahvaltı programında bir araya gelen TÜGVA gençliği, birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Görevi yeni devraldığını belirten Başkan Büyüksoy, "Yeni oluşturacağımız ekibimizle birlikte, vakfımız içerisinde bizden önce hizmet veren, emeği geçen arkadaşlarımızı uzaklaştırmayalım, hep birlikte çalışalım istedik. Genel kurul yapılana kadar geçen süre içerisinde hep birlikte ön çalışma yapma fırsatı bulduk. Fakat bizler bu göreve gelmeden önceki dönemde bir boşluk oluşmuş. Bu süreç içerisinde davamızı yeniden anlatmaya çalıştık. Görevler geçicidir, biz de gelip geçiciyiz. Bizlerden sonra nice arkadaşlarımız gelecek’’ dedi.