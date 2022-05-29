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TÜBiTAK’tan destek

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlilerinden İbrahim Kılıç’ın projesi TÜBİTAK tarafından kabul gördü.

29 Mayıs 2022 Pazar 00:35
TÜBiTAK’tan destek

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Öğretim Görevlilerinden İbrahim Kılıç’ın ‘Enjeksiyonla Kalıplanmış Polimer Kompozit Üretiminde Dolgu Maddesi Olarak Kenevir Saplarının Değerlendirilmesi ve Sanayi Ölçekli Üretimde Mobilya Parçası Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi’ başlıklı projesi  ‘1002-Hızlı Destek Programı’ kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendi. Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Görevlisi İbrahim Kılıç’ı tebrik ederek şunları söyledi: “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. İhtisas Üniversitesi olmanın sorumluluğu ile akademisyenlerimizin hazırladıkları pek çok TÜBİTAK projesi kabul gördü ve görmeye devam ediyor. Boğazlıyan Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi İbrahim Kılıç’ın hazırladığı proje de ihtisas alanımız olan endüstriyel kenevirle alakalı olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Kendisini projesi dolayısıyla tebrik ediyor, nice başarılı çalışmalara imza atmasını temenni ediyorum.” •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK’tan Destek
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