TÜBİTAK ve bilim anlatıldı

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Fen Edebiyat Fakültesi salonunda gerçekleşen toplantıda, TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarının içerikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Böyükata, TÜBİTAK’ın yenilikçi eğitim uygulamaları, bilim şenlikleri destekleme programı ve diğer içerikler hakkında kapsamlı bilgi aktardı. Mustafa Böyükata, söz konusu faaliyetler ile bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Böyükata istifa etti

BOZOK Üniversitesi akademisyenlerinden Mustafa Böyükata Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay Fen Edebiyat Fakültesi dekanlık görevinden ayrılan Böyükata, Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı görevinden de istifa ettiğini duyurdu. Mustafa Böyükata, istifasını duyururken, “Birlikte çalıştığımız ofis personeline, birimlerdeki Erasmus koordinatörlerine ve her zaman fikirlerine başvurduğumuzda bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşmaktan çekinmeyen, diğer üniversitelerde bu görevi yürüten, herkese teşekkür ederim” dedi.X

