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TÜBİTAK'ta sergilenecek

YOZGAT Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde öğrenim gören orta ve ağır düzey zihinsel engelli öğrenciler yaptıkları çalışmalarla engelleri aşıyor.

TÜBİTAK'ta sergilenecek

YOZGAT Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde öğrenim gören orta ve ağır düzey zihinsel engelli öğrenciler yaptıkları çalışmalarla engelleri aşıyor.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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TÜBİTAK'ta sergilenecek

El ve hafıza becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmada öğrenciler mis sabun yapımı, panç nakışı, kağıttan tespih yapma, hafıza oyunu, eşleyebilirim oyunu, harfleri öğreniyorum, ahşap kesimi ve boyanması gibi birbirinden güzel 7 projeye imza attı. Öğrencilerin projeleri TÜBİTAK'ta sergilenmeye hak kazandı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu mis sabunu projesinin 4006 TÜBİTAK bilim fuarında onay alan bir proje olduğunu belirten Zihinsel Engelliler Öğretmeni Ayşe Çalışkan, "Öğrencilerimize eğitim öğretim döneminde akademik çalışmaların yanı sıra el becerilerinin geliştirmelerine yönelik çalışmalar yaparak hem çocukların okula gelmelerini sağlıyoruz hem de istedikleri zaman neleri başarabileceklerini aşılıyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları işten çok büyük mutluluk duyuyor ve her çalışmamıza çok severek katılıyorlar. Onların bu azmi özel eğitimciler olarak bizi çok mutlu ediyor" dedi. 
Okulda eğitim ve öğretimlerini sürdüren ve özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrenciler tarafından hazırlanan 7 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldüğünü belirten Okul Müdürü Selçuk Doğandemir ise, "Öğrencilerimiz mis sabun yapımı, panç nakışı, kağıttan tesbih yapma, hafıza oyunu, eşleyebilirim oyunu, harfleri öğreniyorum ve ahşap kesimi ve boyanması gibi çalışma yaptılar. Yapılan bu çalışmalarla öğrencilerimizin küçük kas becerilerinin gelişmesini, dikkat ve hafıza becerilerinin zenginleştirilmesini sağlamış olduk" şeklinde konuştu.

 

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