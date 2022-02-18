TÜBİTAK projesi kabul edildi

Multidisipliner bir çalışma olan projede, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Tutar, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Açıkalın Coşkun ve Gazi Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi İrfan Çapan Araştırmacı olarak yer aldı. “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı 2. döneminde sunulan bin 638 proje önerisinden bin 484’ü bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda, geliştirilebilir notu verilen ve bir sonraki dönemi beklemeden 12 Ocak 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilen 196 proje önerisi arasından 96’sının desteklenmesine karar verildi. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gümüş’ün yürütücüsü olduğu ve rasyonel ilaç tasarım yaklaşımı ile planlanmış sentez, karakterizasyon ve biyolojik aktivite çalışmaları içeren ilaç adayı molekül belirlemeye yönelik proje başvurusu TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmeye layık görüldü. Proje kapsamında tasarımı yapılan Kinoksalinon-Tiyazol Hibrit bileşikleri ile direnç mekanizmalarının giderilmesi ve meme kanserinin tedavisi için aday moleküllerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu proje ile TÜBİTAK’ın Vizyon 2023 Strateji Planı bünyesinde, meme kanserine karşı yerli ve millî kanser ilaç adayı moleküllerin sentezleri gerçekleşecek. Proje kapsamında sentezlenecek biyolojik aktif organik bileşiklerin patentli ürünlere dönüştürülmesi ve ileri araştırmalarla detaylı çalışmaların yapılarak ülkemiz için katma değer üretilmesi beklenmektedir. Akademisyenlerin TÜBİTAK 1001 projelerinin kabul edilmesinden dolayı bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla üniversitemize değer katan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Kazanılan her bir başarı, Üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü marka üniversite olma çıtasını bir adım daha yükseltmektedir. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yürütülen ve kabul gören bu çalışma da mahiyeti itibariyle büyük bir önem arz ediyor. Projede emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum’’ dedi.