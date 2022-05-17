TÜBiTAK konulu seminer

Toplumun çok farklı kesimlerine yönelik eğitim ve proje konulu etkinlikleriyle hizmet vermeye devam eden Böyükata, çevrimiçi video seminerleriyle şehrin ve üniversitesinin nitelikli tanıtımına da katkı veriyor. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Lisansüstü Eğitim Komisyonu’nun her ay düzenlediği eğitim programlarının konuğu olan Böyükata ‘Yeni Başlayanlar İçin TÜBİTAK Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Stratejileri’ adlı seminer verdi. Aksaray Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Murat Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmada, akademik alanda proje yazmayı düşünen akademisyenlere TÜBİTAK destek programlarını tanıtıcı ve proje yazım teknikleri konularına ilişkin bilgiler aktarıldı. Farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katıldığı programda, projelerde özgün bir fikir etrafında amaç ve hedeflere uygun faaliyetlerin planlanarak ürün odaklı çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Proje tabanlı çalışmaların öğrencilerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Böyükata, “Desteklenmeye değer görülmeyen bir proje için o projenin kötü olduğu anlamı çıkartılmamalıdır. Ancak desteklenmeye değer projelerinden genelde iyi yazılmış projeler arasından çıktığı unutulmamalıdır. İyi yazılmadığı için nitelikli bir projenin desteklenmemesi de bir kayıptır. O bakımdan projelerin kaliteli biçimde yazılması gerekir” dedi.

Haber Merkezi