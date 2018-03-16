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TÜBİTAK finalindeyiz

TÜBİTAK tarafından 49’uncusu düzenlenen yarışmada, Yozgat’tan katılan eserlerden 7’si Antalya’da düzenlenecek olan final yarışmasına katılma hakkını elde etti.

TÜBİTAK finalindeyiz

TÜBİTAK tarafından 49’uncusu düzenlenen yarışmada, Yozgat’tan katılan eserlerden 7’si Antalya’da düzenlenecek olan final yarışmasına katılma hakkını elde etti.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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TÜBİTAK finalindeyiz

Yozgat İl Milli Eğitim müdürü Yusuf Yazıcı, TÜBİTAK tarafından Kayseri’de gerçekleştirilen bölge sergisi ve ödül törenine 7 ilden, 12 branşta 100 eserin yer aldığını, Yozgat’ın 14 projesinin sergilenip, bunlardan 7’sinin finallere katılma hakkını elde ettiğini kaydetti.
Yarışmada, Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi, Kimya alanında bölge birincisi oldu.
Yozgat Şehit Durmuş Delibaş Anadolu Lisesi Coğrafya alanında, Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi Fizik alanında bölge ikinciliği elde ederken, Sürmeli Anadolu Lisesi Kimya alanında, Sorgun Anadolu Lisesi Sosyoloji alanında, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge 3’üncüsü oldu.
Yazıcı, Yozgat’ın Türkiye finallerinde bir birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük derecesi ile katılacağını kaydetti. 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı öğrenci, öğretmen ve idarecilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek, bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ettiğini, emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür ettiğini dile getirdi.

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