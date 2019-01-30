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Topuz güven tazeledi

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti olağan genel kurul toplantısında Başkan Ahmet Topuz güven tazeledi.

Topuz güven tazeledi

YOZGAT İlim Yayma Cemiyeti olağan genel kurul toplantısında Başkan Ahmet Topuz güven tazeledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Topuz güven tazeledi

Necip Fazıl Kısakürek Yükseköğrenim Yurdu’nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına üyeler ilgi gösterdi. Üçüncüsü yapılan genel kurul toplantısında Ahmet Topuz yeniden başkanlığa seçilirken, Ali Cansever kaynak geliştirme Başkan Yardımcı, Recep Şahingöz Eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısı, Nurullah Nurdoğan Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı oldu. Bilal Keskin sekreter, Cahit Kayhan ve Ali Açıkgöz de üye olarak cemiyette görev üstlendi.

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