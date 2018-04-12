Toplu’dan Kırşehir’de konferans

Toplu, stresin bizi zorlayan, kısıtlayan, engelleyen olaylar ve durumlar karşısında verdiğimiz tepkilerin tümü olduğuna dikkat çekti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Toplu, ‘’Aslında stres bizi diri tutan bir durumdur. Ancak fazla olursa, uzun sürerse, baş edemez duruma gelirsek sorun haline gelir. Hayat kalitemizi düşürür. Fiziksel ve psikolojik birçok soruna neden olabilir. Evde, işte, okulda, trafikte stresi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Stresi yok etmek değil, stresi yönetmeyi bilmeliyiz’’ dedi.

Mustafa Toplu, stres ile baş edebilmede olumlu ve pozitif düşünmenin önemine değindi. Toplu, ‘’Bol bol gülümseme, pozitif ortamlarda pozitif insanlar ile vakit geçirme, ‘hayır’ diyebilmeyi öğrenme, mükemmelliyetçi olmama, dertlerin ve sıkıntıları doğru insanlar ile paylaşma, dua etme, kendine zaman ayırma, evde ve işte yapılacakların planlanması, doğru beslenme gibi yöntemler etkili olacaktır’’ diye konuştu.