Toplantılar yapıldı

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) toplantısı yapıldı.

YÖGEP

İlçede uygulanacak olan YÖGEP Nisan Mayıs ayları faaliyetlerinin konuşulduğu toplantı Şehit Mustafa Koçak Kız İmam Hatip Lises Toplantı Salonu’nda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Fatih Şahin ve İmam Hatip Ortaokulları ile İmam Hatip Lisesi okul idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Nisan Mayıs 2022 ayları konuları olan ‘Öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin keşfedilmesi, etkili rehberlik ve doğru yönlendirme’ üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Her gün değişen ve kendini yenileyen şartlar karşısında okul idarecilerinin de kendisini zamanın şartlarına göre güncellemeleri gerektiği, öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin keşfedilmesi noktasında çağa ayak uydurulması gerektiği üzerinde duruldu. Gündeme ilişkin konular hakkında yapılan konuşmaların ardından iyi dilek temennileri ile toplantı sonlandırıldı.

DÖGEP

İlçede uygulanacak olan DÖGEP Nisan Mayıs 2022 ayları faaliyeti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Şahin ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ‘Peygamberimizin Hayatı derslerinin öğretiminde temel ilkeler, öğretim metodları, meteryallerin hazırlanması ve kullanımı’ konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Konuşmalarının ardından gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılarak toplantıya iyi dilek temennileri ile sonlandırıldı.

Haber Merkezi