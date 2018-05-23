Toplantı yaptılar

Merkez Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katılım gösterdi. Okul müdürlerinin sorunlarını dinleyen Yusuf Yazıcı, eksikliklerin giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. Toplantıya katılan eğitimciler, birimleriyle alakalı yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yapılan toplantıda ödeneklerin takibi, öğrenci kontenjanlarının sisteme girilmesi, atama ve yer değiştirme takvimi, rehberlik hizmetleri ve pansiyonlar ele alındı. Sınav sistemi ve sınavlardaki başarı durumlarının da masaya yatırıldığı toplantıda öğrenci davranışları ve izlenmesi gerekli konular görüşülüp karara bağlandı. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı akademik başarının sürekli izleneceğini, yönetici ve öğretmenlerin planla uygula, kontrol et ve önlem al prensibiyle çalışırsa iletişim sorunu olmadan başarıya ulaşacaklarını söyleyerek, yöneticilik ve liderlik konularına değindi. Eğitim, Bilim ve Öğrenme şenliğine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten Yazıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ‘’Yozgat Eğitimini Geliştirme Projesi’’ üzerinde çalışıldığını anlattı.

Yusuf Yazıcı, “Huzur ve güven içeresinde bir ders yılını geride bırakmak üzereyiz aynı temennilerle yeni eğitim-öğretim yılının da huzur ve güven içerisinde geçmesini diliyor, toplantıya katılan öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, tüm eğitim camiasına, destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’’ dedi.