Toplantı yapıldı

Düzenlenen toplantıya katılan İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ardından KOP TEYAP Projesi kapsamında yapılan okul serasını ziyaret etti. Aksoy, “Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinin gerçekleştirmiş olduğu veli toplantısına katılıp gençlerimizin gelecekleri için velilerimiz ile istişarelerde bulunup kararlar aldık. Toplantı sonrası KOP TEYAP Projesi kapsamında yapılan okul serasını ziyaret ettik, ekimi ve dikimi gerçekleştirilen ilk ürünleri yerinde gördük. Öğrencilerimiz için zaman mefhumu göstermeden gece gündüz çalışma gayreti gösteren ve projenin nihayete ermesinde emekleri olan başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” dedi. •Haber Merkezi•