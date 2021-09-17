Tıp kendisini yenileyecek

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, zorlu pandemi sürecinde öğretim elemanlarının göstermiş olduğu üstün gayret ve çabalardan dolayı teşekkür etti, yüz yüze eğitim için alınan tedbir ve önlemlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Rektör Karadağ ise, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öncesi eğitim öğretim süreçlerinde nelere dikkat edilmeli, nasıl bir yol haritası izlenmeli, eğitim öğretime yönelik talep ve beklentiler neler gibi soruları ortak aklı çalıştırarak değerlendirilmesi ve istişare edilmesi adına bir araya gelerek böyle bir toplantı düzenlediklerinin altını çizdi. Tıp Fakültesi özelinde salgın sürecinde eğitim öğretim süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Karadağ, çevrimiçi eğitimde de uygulamalı birimlerin çok daha elzem olduğu bir alanda yüz yüze eğitimi aratmayacak bir anlayışla bu süreci çok daha başarılı şekilde yönettiklerini dile getirdi. Karadağ, ‘’Akademiada eğitim öğretim süreçlerinin sürdürülmesinde akademik nosyonu olan, akademik anlayışa haiz hocalar sorumluluklarının bilincindeler. Geleceğin hekimlerini yetiştiriyorsunuz. Bu anlamda gerek Temel Tıp Bilimleri gerekse de Klinik Tıp Bilimlerinde eğitim öğretim süreçlerinin daha iyi yönetmenin, iddialı olmanın cazibesi ve sorumluluğu içinde olmalıyız. Akademianın temelinde tedricilik, güncelleme, yenileme ve sorgulama vardır. Dolayısıyla eğitim öğretim süreçlerini yönetmede olmazsa olmazımız kendimizi yenilemek güncellemek olmalı. Bizlere katkı sunan, değer atfeden, önemseyen, bizleri görünür kılan ve marka üniversite hüviyetine ulaşmada çaba sarf eden siz değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İhtisas üniversitesi olarak inanç ve kararlılıkla her daim eğitim öğretimde kaliteyi artıran, en iyisini hedefleyen bir başarı hikayesiyle Yozgat Bozok Üniversitesini örnek alınacak bir konuma hep birlikte taşıyacağız’’ diye konuştu.

Karadağ, Tıp Fakültesi Öğretim elemanlarına geniş yelpazede kullanımı mümkün olan mucizevi bitki kenevirin klinik boyutları ile ilgili bilimsel anlamda katkı sunmaları çağrısında bulundu. Toplantı, eğitim öğretim süreçlerine ilişkin öğretim üyelerinin beklenti, görüş ve önerilerini aktarması ile tamamlandı.