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Teşekkür ettiler

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri ile birlikte Belediye Başkanını ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdiler.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:40
Teşekkür ettiler

 Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hidayet Ceylan ve İsmail Beyazıt ile birlikte Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın'ı ziyaret etti. Ceylan, okullara ve eğitime yapmış olduğu desteklerden dolayı Yalçın’a teşekkür plaketi takdim etti. Müdürlerin ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Yalçın, ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte el ele vererek ilçemizde eğitme katkı sağlayıp okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonraki süreçte de eğitime ve öğrencilerimize olan desteklerimiz devam edecektir. Nazik ziyaretleri için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ersoy Ceylan'a ve Şube Müdürlerimiz Hidayet Ceylan ile İsmail Beyazıt hocalarıma teşekkür ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan / Akdağmadeni•

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