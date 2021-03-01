Yenifakılı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin Pandemi sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından ‘Teşekkür Belgesi’ ile ödüllendirildi. Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Okul Müdürü Gökhan Nurcan'a belgeyi takdim etti. Korkut, ‘’Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Gökhan Nurcan'a, Müdür Yardımcısı Emrah Dinç 'e, öğretmenlerimize ve bütün personellerine teşekkür ederiz’’ dedi.