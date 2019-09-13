TERCiHTE ETKiLi OLUYOR

Bozok Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin ilk merak ettiği konunun başında üniversitenin ana yerleşkesinin geldiği öğrenildi.Bozok Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler, okuyacakları fakülte veya okulun il merkezinde olmasını istiyor. Türkiye’de 81 vilayette üniversite açılmasıyla birlikte, günümüz gençliği ilçeler yerine gelişmiş, sosyal ve kültürel olanaklar bakımından zengin üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il merkezlerinde öğrenim görmek istiyor. Tercih yapan öğrenciler, okuyacakları fakülte veya yüksekokulun il merkezlerinde bulunmasına dikkat ediyor. Bozok Üniversitesi’nin ana yerleşkesini inceleyen öğrenciler, içerisinde birçok sosyal imkanı barındıran, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarla iç içe olan ana kampüste okumak istiyor. Son yıllarda ana kampüs içerisinde yürütülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla çehresi değişen Erdoğan Akdağ Kampüsü, öğrencilerin tercihlerinde de etkin rol oynuyor.İnternet üzerindeki arama motorlarında ve üniversiteye ait sosyal medya sayfaları ve internet sitelerinde en fazla ana kampüs ile ilgili aramalar yapıldığı öğrenildi. Yozgat’ta hız kazanan hızlı tren projesi ve ilerleyen yıllarda yapımı düşünülen çevre yolunun da kampüse yakınlığı nedeniyle Bozok Üniversitesi’nin emsalleri arasında en fazla tercih edilen üniversitelerin başında yer alması bekleniyor.

