Tercihler sağlıktan yana

YOZGAT Bozok Üniversitesi, yeni öğretim yılına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, öğrenci kayıtları da devam ediyor. Yükseköğrenim Kurumu tarafından, bu yıl Bozok Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullar için 5 bin 450 öğrenci kontenjanı verilirken, bu öğrencilerden 4 bin 794’ü kayıt işlemlerini tamamladı. Ek kontenjanlarla birlikte kayıt yaptıran öğrenci sayısının daha da artması bekleniyor. Doluluk oranı yüzde 88 olarak gerçekleşen Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrencilerin tercihleri genel olarak sağlık alanından yana oldu. Tıp Fakültesi, bu yıl öğretime açılan Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile birlikte İlahiyat ve İletişim fakültelerine ayrılan öğrenci kontenjanlarının tamamı doldu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversiteye ayrılan kontenjanın yüzde 87’sinin dolduğunu, ek kontenjanlarla birlikte doluluk oranının yüzde 90’ının üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi. Rektör Karadağ, ‘’Bu yıl Yozgat’ta 23 bin üniversite öğrencisinin eğitim-öğretim görmesini bekliyoruz. Bizim için öğrenci memnuniyeti önemli. Yozgat üniversite konusunda alternatifsiz bir il değil. Çevremizdeki illerde olduğu gibi büyük şehirlerde birden fazla üniversite mevcuttur. O nedenle, rekabet etmek durumundayız. Rekabet edeceğiz, öğrencilerimizin memnuniyetini artıracağız ki Yozgat’a daha fazla öğrenci gelsin. Bozok Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerimizin tamamı öğretimlerine devam edebilsin. Bunun için hepimize görev düşüyor. El birliği ile Yozgat’a yönelik peşin hükümleri kıracağız. Bu noktada önemli mesafeler aldık ama yeterli değil’’ dedi.