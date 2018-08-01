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Tercih edilmiyorsa dönüştürün

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun tercih edilmeyen imam hatip liselerinin Anadolu liselerine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Tercih edilmiyorsa dönüştürün

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun tercih edilmeyen imam hatip liselerinin Anadolu liselerine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Tercih edilmiyorsa dönüştürün

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını, sonuçların öğrenci ve veliler açısından büyük şok etkisi yarattığını iddia eden Sedat Tuygun, birçok öğrencinin evine en yakın okula yerleşemediğini, 91 bin öğrencinin açıkta kaldığının ilan edildiğini belirtti.
Sedat Tuygun, “Açıkta kalmamak için 4 ve 5’nci tercihini yapanlarla beraber gerçekte 183 bin öğrenci açıkta kalmıştır” dedi.
Sedat Tuygun, bu sistemle öğrencilerin istemedikleri okullara yerleştirileceği, birçok ailenin çocuklarını meslek ya da imam hatip lisesi veya özel okula göndermek zorunda kalacağı görüşünde haklı çıktıklarını üzülerek beyan ettiğini bildirdi.
Tuygun, “Bu değişikliğin uzun vadede eğitim sistemimizi tümden özelleştirme ve imam hatipleştirme projesinin bir adımı olduğunu da vurgulamıştık. Buna göre, MEB özel okullara kayıt yaptıran öğrenci sayınını ve açık liseye gitmek zorunda kalacak öğrenci sayısını da açıklamalıdır” diye konuştu.
Bakanlığın yerleştirme sonuçlarına ilişkin verilerine göre, 91 bin.687 aday açıkta kalırken, çoğu meslek lisesi ve imam hatip lisesi olmak üzere 342 bin 392 kontenjanın boş kaldığını hatırlatan Tuygun, “Rakamlar, Anadolu liselerinin sayısının arttırılması gerektiğini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.
Eğitim İş Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Geçmiş yıllarda talep olmamasına rağmen sadece siyasi iktidara yaranmak adına gereksiz yere açılan imam hatip okullarının bir an önce Anadolu liselerine dönüştürülmesi gerekmektedir. İmam hatip okullarının tercih edilmemesi, bu tür okulların akademik gelecek düşünen çocuklarımız için yol gösterici olmayacağının halkımız tarafından doğru anlaşıldığının işaretidir. Bakanlık, boş kalan 107 bin 353 imam hatip lisesi kontenjanını bu okullarda okumak istemeyen öğrencilerimizi zorla bu okullara göndererek dolduramaz. Yerleştirmeler yapılmadan önce bu okulların en çok tercih edilen Anadolu liselerine dönüştürülmesi gerekmektedir”.

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