Ana SayfaEğitim

TEOG öncesi moral

21 Nisan 2017 Cuma 23:59
Bu haber 213 kez okundu

Yozgat Erdoğan Akdağ İlk ve Orta Okulu 8’nci sınıf öğrencileri zorlu TEOG maratonunda sabah kahvaltısında bir araya geldi.

TEOG öncesi moral
Erdoğan Akdağ İlk ve Orta Okulu 8’nci sınıf öğrencileri Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz’ın ev sahipliğinde sabah kahvaltısında buluştu. 
Okul Müdürü Mustafa Özyürek, öğretmenler ve 8’nci sınıf öğrencileri ilk olarak Çapanoğlu Büyük Camii’nde namazda bir araya geldi. Sabah namazının ardından öğrenciler Simit Sarayı’nda sabah kahvaltısında bir araya geldi.
Okul Müdürü Mustafa Özyürek, zorlu TEOG sınavı öncesi öğrencilere moral aşılayan ev sahipliğinden dolayı Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz’a teşekkür etti.
Öğrencilerin zorlu maratonu yoğun bir tempo hazırlandığını söyleyen Özyürek; “İnşallah çocuklarımız sınavdan başarıyla çıkacak. Bu zorlu maratonda bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum” dedi. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim