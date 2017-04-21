TEOG öncesi moral

Erdoğan Akdağ İlk ve Orta Okulu 8’nci sınıf öğrencileri Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz’ın ev sahipliğinde sabah kahvaltısında buluştu.

Okul Müdürü Mustafa Özyürek, öğretmenler ve 8’nci sınıf öğrencileri ilk olarak Çapanoğlu Büyük Camii’nde namazda bir araya geldi. Sabah namazının ardından öğrenciler Simit Sarayı’nda sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Okul Müdürü Mustafa Özyürek, zorlu TEOG sınavı öncesi öğrencilere moral aşılayan ev sahipliğinden dolayı Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz’a teşekkür etti.

Öğrencilerin zorlu maratonu yoğun bir tempo hazırlandığını söyleyen Özyürek; “İnşallah çocuklarımız sınavdan başarıyla çıkacak. Bu zorlu maratonda bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum” dedi.