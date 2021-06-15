Sınıflarda öğrencileri de ziyaret eden Yazıcı, maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edilmesini hassasiyetle hatırlatarak, alınan önlemlerden dolayı okulun yönetici, öğretmen, öğrenci, çalışan ve velilerine teşekkür etti. Yazıcı, ‘’'5 Temmuzda başlayacak olan telafi eğitimiyle okullarımızda uygulamaya konulacak olan derslerle ihtiyaç duydukları eksik konuları gidermelerinin yanında sosyal aktiviteler ve sportif faaliyetlere de velileriyle beraber katılabilecek, bu etkinlikler sayesinde tatillerini verimli bir şekilde geçirebileceklerdir’’ dedi. Bu kapsamda bakanlık tarafından planlama çalışmalarının başlatıldığını belirten Yazıcı, ‘Telafide Ben de Varım’' programı kapsamında paydaş kurumlarla eşgüdüm içeresinde yapılacak çalışmaların verimli bir şeklîde sürdürülmesi için azami derecede gayret gösterileceğini dile getirdi. Salgın sürecinin negatif etkilerinin telafi edilmesinin çocuklar açısından oldukça önemli olduğunu belirten Yazıcı, çocuklara yönelik yapılacak telafi programlarına velilerin, öğrencilerin üst düzeyde katılım sağlamalarının motivasyonu artıracağını, tüm kamuoyunu telafi eğitimine destek olmaları için davette bulundu.

•Ahmet Ayverdi•